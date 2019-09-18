المرشح للانتخابات التونسية قيس سعيد: الأمة بحالة حرب مع العدو الصهيوني

لفت المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية ​قيس سعيد​ إلى ان "المطبعين مع الصهاينة يرتكبون خيانة عظمى"، مؤكدا أن "الأمة في حالة حرب مع العدو الصهيوني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت تقدم سعيد في انتخابات الرئاسة بحصوله على نحو 19% من الأصوات.