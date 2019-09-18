لفت المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد إلى ان "المطبعين مع الصهاينة يرتكبون خيانة عظمى"، مؤكدا أن "الأمة في حالة حرب مع العدو الصهيوني".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت تقدم سعيد في انتخابات الرئاسة بحصوله على نحو 19% من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشح للانتخابات التونسية قيس سعيد: الأمة بحالة حرب مع العدو الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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