نفى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أيّ دور لإيران في الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في السعودية، لافتًا إلى أنّ "السعودية والكيان الصهيوني رغبا منذ البداية في جرّ الولايات المتحدة الأميركية إلى صراع في المنطقة".
وركّز في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، على أنّ "القضيّة واضحة للغاية، وكان هناك صراع بين اليمن والسعودية، وإيران لا دخل لها في الموضوع"، مشدّدًا على أنّه "إن تمّ الاعتداء علينا فإنّ ردّنا سيكون حاسمًا، مثلما أسقطنا الطائرة الأميركية".
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "اليمنيين هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار". وأوضح أنّ "اليمنيين لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية".
كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي نفى أي دور لإيران بهجمات "أرامكو": ردنا سيكون حاسما إذا اعتُدي علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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