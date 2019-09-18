حاتمي نفى أي دور لإيران بهجمات "أرامكو": ردنا سيكون حاسما إذا اعتُدي علينا

نفى وزير الدفاع ال​إيران​ي العميد ​أمير حاتمي​، أيّ دور لإيران في الهجوم على المنشآت ​النفط​ية التابعة لشركة "أرامكو" في ​السعودية​، لافتًا إلى أنّ "السعودية والكيان الصهيوني رغبا منذ البداية في جرّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى صراع في المنطقة".

وركّز في تصريح على هامش اجتماع الحكومة، على أنّ "القضيّة واضحة للغاية، وكان هناك صراع بين ​اليمن​ والسعودية، وإيران لا دخل لها في الموضوع"، مشدّدًا على أنّه "إن تمّ الاعتداء علينا فإنّ ردّنا سيكون حاسمًا، مثلما أسقطنا الطائرة الأميركية".

وكان الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "اليمنيين هاجموا منشأتي النفط السعوديتين على سبيل الإنذار". وأوضح أنّ "اليمنيين لم يبدأوا الحرب في المنطقة، بدأتها السعودية و​الإمارات​ والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية".