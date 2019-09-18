اللجان النيابية المشتركة بحثت في مشروع قانون يتعلق بتنظيم الكيروبراكتك

بحثت ​اللجان النيابية المشتركة​ في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي االفرزلي في مشروع قانون يتعلق بتنظيم "الكيروبراكتك" وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب ​عاصم عراجي​، بعد ان اكد جميع النواب أهمية هذا المشروع الذي مضى على وجوده في المجلس مدة طويلة.

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