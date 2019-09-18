شربل: امين عام الامم المتحدة يستطيع سد التمويل للمحكمة الدولية بحال لم يسدد لبنان

اشار وزير الداخيلة السابق ​مروان شربل​ الى انه حين كان وزيرا للداخلية تعاون مع ​المحكمة الدولية​، وذكر انه في المادة 6 من الاتفاق الذي عمل تتألف لجنة من عدة دول من المساهمين في المحكمة تراقب صرف الاموال للمحكمة وتراقب عملها وهذا ما لا يحصل فعليا، واوضح ان ​لبنان​ دفع حتى اليوم نصف مليار ​دولار​، وذكر انه اذا لم يسدد لبنان تمويله لن يتوقف التمويل عن المحكمة. ولفت الى ان امين عام ​الامم المتحدة​ يستطيع سد التمويل للمحكمة بحال لم يسدد لبنان، وهذا ما حصل مع ​سيراليون​ حيث تم التسديد من الميزانية المنظمة للامم المتحدة.

واوضح في حديث تلفزيوني، انه "اليوم هناك 5 قضاة لبنانيين موجودين بالمحكمة الدولية، وحين كنت بالداخلية طلبت تخفيض عدد ​القضاة​ يقبضون مبالغ كبيرة جدا وكل قاضي لديه 25 عنصر وضابط حماية رغم ان اغلب ايام القضاة في الخارج وليس في لبنان، واليوم العناصر والضباط بعدهم موجودين لدى القضاة.

اضاف "اليوم لبنان دفع نصف مليار للمحكمة وهناك اسئناف و12 سنة اخرى ما يعني اننا سنصل الى مليار دولار".