استقبل الرئيس ميشال عون رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير وعدد من المسؤولين في الجمعية، في حضور سفير الكويت في لبنان السفير عبد العال سليمان القناعي
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.