النشرة: اضراب محطات توزيع المحروقات في النبطية ومنطقتها

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "معظم محطات توزيع ​المحروقات​ في النبطية ومنطقتها نفذت إضرابا تحذيريا اليوم حيث امتنعت عن تعبئة مادة ​البنزين​ للمواطنين التزاما بقرار نقابة موزعي المحروقات ونقابات اصحاب المحطات و​الصهاريج​ وموزعي المحروقات و​الغاز​".

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