افرام وصل الى حديقة البطاركة ممثلا رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول عن التراث المسيحي

وصل ممثل ​رئيس الجمهورية​ النائب نعمة فرام للمشاركة في المؤتمر الأول عن "التراث المسيحي المشترك في ​الوادي المقدس​"، الذي تنظمه ​رابطة قنوبين​ للرسالة والتراث، في حضور رؤساء ​الطوائف​ المسيحية ومشاركتهم، في بيت الذاكرة والإعلام- موقع ​حديقة البطاركة​.

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