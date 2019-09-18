وهاب: المحكمة الدولية "ترجت" الرئيس السوري كي يعطيها اسما لاتهامه قبل اتهام حزب الله

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان البلد فيه انقسام ولا احد يُحاسب، واليوم هناك 3 او 4 جزارين وعملاء في السلطة، والعميل الياس فاخوري اصبح في المحكمة وليأخذ القانون مجراه بالسجن او ​الاعدام​، واكد ان هناك رؤساء جمهورية تعاملوا مع ​اسرائيل​ ولم يتم محاسبتهم. واعتبر ان التعاطي الرسمي في موضوع العمالة مع اسرائيل فيه مشكلة، وانا لا اؤيد استضعاف اي فريق او شخص، واليوم عامر فاخوري مجرم وعميل وهناك اهم من عامر فاخوري في الدولة يجب محاسبتهم، اضاف نحن شعب لا يحاسب "بدو غيار". ورأى ان نصف الناس تمشي مع ​اسرائيل اليوم​ بحال اجتاحت لبنان لولا المقاومة.

واوضح وهاب في حديث تلفزيوني، ان من يجب ان يضبط القانون ويحاسب الناس مدير في ​قوى الامن​ قام بعرس كلف ملايين الدولارات، وحين سئل عنها قال انها تبرعات وهذا اسوا، ولفت الى انه يتفاءل ب​التعيينات القضائية​ التي حصلت.

وعن ​المحكمة الدولية​، اشار الى ان الاتهام السياسي نقل من ​سوريا​ الى ​حزب الله​، وسأل هل صدور القرار بـ"جمال تراست بنك" والعقوبات المالية ضد حزب الله والعقوبات ضد ​ايران​، هل هذا الشيء كله عادي؟ ولفت الى ان المحكمة الدولية ترجت الرئيس السوري ​بشار الاسد​ قبل اتهام حزب الله كي يعطوه اسم كي يتهموه بموضوع اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ الا انه رفض.

واوضح وهاب ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يتحمل اليوم الكثير، ولديه الف مشكلة اليوم، تبدأ من محيطه فهو مفلس ومن حوله لديهم الاموال، وعلى الحريري اقامة "الريتز" بحقهم، لانه يملك ملفات على الجميع، خاصة وان هناك قرار سعودي بعدم دعم سعد الحريري، وهو لا يحظى بمحبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.