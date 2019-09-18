حسين طالب بمصارحة اللبنانيين بحقيقة الواقع الاقتصادي والمالي

طالب رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ المسؤولين بالتدخل السريع على خطين: الأول عبر مصارحة اللبنانيين بحقيقة الواقع الاقتصادي والمالي في ظل حملة الشائعات التي باتت تشكل ارباكاً كبيراً وقلقاً عارماً، والثاني عبر معالجة سريعة لضبط الفلتان الحاصل عبر رفض بعض الجهات تقاضي الدفعات ب​الليرة اللبنانية​ أو استغلال المواطنين من خلال سعر صرف ​الدولار​، أو حتى موجة رفع الاسعار لبعض السلع التي بدأ ​اللبنانيون​ يستشعرونها.

واعتبر النائب حسين أن أهمال هذا الأمر سيترك تداعيات كارثية ما عاد المواطن اللبناني يتحمل تبعاتها.