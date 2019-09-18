النشرة: إقفال مطعم بالزهراني بالشمع الاحمر يشغله سوريون

علمت "​الخليج 365​" بان "دورية من شعبة الاستقصاء والتحقيق في مركز ​الزهراني​ الاقليمي للامن العام في ​الجنوب​ أقفلت بالشمع الاحمر مطعم "فروج العز" على طريق العاقبية ​البيسارية​ الذي يشغله سوريون لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل في ​لبنان​، وذلك بعد أخذ اشارة ​القضاء​ المختص".

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