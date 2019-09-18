شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عصام الفقى: نراهن على وعى الشعب المصرى فى التصدى للشائعات ومروجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشعب المصرى قادر على التصدى للشائعات والأكاذيب ومروجيها من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، مشيرا إلى أن الرهان هنا على وعى المصريين وثقتهم بالقيادة السياسية للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الفقى أن الشعب المصرى أعلن أكثر من مرة تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية والشرطة المصرية، وأنه يقف بقوة ضد كل الخونة الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب المصرى، قائلا: "الشعب المصرى واعٍ وعلى قدر كبير من النضج، وهو شديد الحرص على أمن وسلامة الدولة المصرية".

وأشار النائب عصام الفقى إلى أن أعداء الوطن هم من يروجون الشائعات من أجل النيل من مصر وسمعتها، واصفاً إياهم بالخونة الذين يسعون لطعن الدولة المصرية، لافتا إلى أن رجال الأمن يضحون بأرواحهم من أجل حفظ أمن وأمان الدولة المصرية، قائلا "مؤسستى الجيش والشرطة يبذلون الغالى والنفيس من أجل صد هجمات أعداء الوطن".

وأوضح أن مؤتمر الشباب الوطنى الثامن، الذى انعقد بمشاركة الرئيس السيسي جاء ليؤكد مدى حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب، وتوضيح كافة الأمور، خاصة أن التصريحات والرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر اتسمت بالوضوح والشفافية وشملت مختلف القضايا، كما أنه وضع المصريين أمام كافة الحقائق الخاصة بجميع الملفات التى تهم الشعب المصرى.