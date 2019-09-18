شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم البرلمان: دراسة شكاوى أولياء الأمور ببداية دور الانعقاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعود للانعقاد يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر عقب دعوة رئيس البرلمان اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها، لافتة إلى أن شكاوى أولياء الأمور بخصوص العام الدراسى الجديد ستكون أبرز أولويات اللجنة فى بداية دور الانعقاد الجديد.

وأوضحت النائبة ماجدة نصر، أن أعضاء اللجنة تلقوا بعض الشكاوى من أولياء الأمور فى العديد من الدوائر، لافتة إلى أن بعض المشاكل القديمة والأزلية مازالت موجودة، ومنها على سبيل المثال الكثافة داخل الفصول الدراسية فى المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

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وتابعت قائلة : "نأمل أن يكون هناك حل سريع، الوزارة أعلنت عن وجود فصول متنقلة مُكيفة"، وتساءلت " "لكن هل هى كافية ؟" مضيفة : "لا يوجد منها فى محافظة الدقهلية، وبعض المدارس تصل الكثافة فيها إلى معدلات مرتفعة"، وتابعت أن بعض الكتب الدراسية لم تصل بعد إلى عدد من المدارس.

وأضافت: "نعلم جيدا أن مشكلة الكثافة فى الفصول قد تحتاج إلى فترة زمنية وتكاليف مادية لعلاجها وبناء فصول جديدة وتطوير وتأهيل المدارس والفصول القائمة، لكن مشكلة تأخر تسليم الكتب الدراسية من المفترض أن يكون تم التخلص منها، الصف الأول الابتدائى مثلا نفس المناهج كما هى من العام الماضى بعد تطويرها، فلماذا تأخير الكتب الخاصة بها فى بعض المدارس".

وأشارت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش كل المشكلات والشكاوى التى وردت إليهم من أولياء الأمور من المحافظات والدوائر المختلفة مع مسئولى وزارة التربية والتعليم عقب عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى.