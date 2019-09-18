بالصور.. الانتهاء من تجهيز مستشفى "الحياة بورفؤاد" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت إدارة مستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تجهيز المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وأكدت، في بيان لها، على أنه جرى تجهيز مستشفى الحياة بورفؤاد وفرشها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لدعم القطاع الصحي الحكومي، ودعم مجهودات الدولة للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن المستشفى تقدم خدمات طبية للمنتفعين من المستوى الثاني للخدمات الصحية متضمنة أقسام: الرعاية المركزة للكبار والأطفال، وحدة الغسيل الكلوي، وأحدث التجهيزات بقسم الحضانات وغرف العمليات، والأقسام الداخلية للأطفال والباطنة والجراحات العامة والعظام والنساء والولادة.
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