قوات إسرائيلية تقتل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب 18 - (د ب أ): لقيت فلسطينية حتفها صباح اليوم الأربعاء من جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن السيدة، وهي في عقدها الخامس، كانت تحاول طعن أفراد من قوات الأمن على معبر قلنديا جنوب رام الله في الضفة الغربية.

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