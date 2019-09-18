انقلاب قارب صيد قبالة هوكايدو وعمليات بحث عن أفراد طاقمه

أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الأربعاء، انقلاب قارب صيد قبالة سواحل جزيرة هوكايدو وجاري البحث عن جميع أفراد طاقم القارب الثمانية.
ونقلت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية عن خفر السواحل إنه تم العثور على سفينة بعد انقلابها وتأكد أنها قارب صيد تابع لجمعية تعاونية
وبناء على طلب خفر السواحل، أرسلت قوة الدفاع الذاتي البحرية طائرة للبحث عن المفقودين طوال الليلة الماضية كما انضمت قوارب خفر السواحل أيضًا إلى جهود الإنقاذ.
وتلقى خفر السواحل تقريرًا مفاده أن المشغلين فقدوا الاتصال بالسفينة بعدما أخبر طاقم القارب المنكوب، طاقم قارب آخر عبر هاتف يعمل بالقمر الصناعي بأن القارب ضربته موجات عالية.وغادر القارب مدينة نيمورو الخميس الماضي وكان من المفترض أن يعود اليوم الاربعاء.
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