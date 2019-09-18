في اتصال هاتفى مع ابن سلمان.. رئيس فرنسا يستنكر هجمات "أرامكو"

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وعبر الرئيس الفرنسى عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التى استهدفت منشآت حيوية فى المملكة العربية السعودية، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة فى مواجهة هذهالأعمال التخريبية.
وشدد ماكرون على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.
كما أبدى الرئيس الفرنسى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين فى التحقيق لمعرفة مصدرتلك الهجمات على معملى "أرامكو" النفطيين السعوديين.
وأكد ولى العهد السعودى من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن فى المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمى ككل.
وكان قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، خلال اتصال هاتفى مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إنه يبحث الرد بشكل جماعى على الهجوم الإرهابى على معملى شركة أرامكو فى خريص وبقيق شرق المملكة.
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