أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس متعادلان، بعد فرز جميع الأصوات تقريباً غداة الانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء.
وقالت إن كلاً من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعداً من أصل 120 مقعداً، وذلك بعد فرز 90 في المائة من الأصوات.
اقرأ أيضاً... الإسرائيليون يصوتون في الانتخابات التشريعية
واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم يصدر عنها أرقاماً رسمية بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل نتنياهو وجانتس بعد فرز جميع الأصوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.