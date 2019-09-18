تعادل نتنياهو وجانتس بعد فرز جميع الأصوات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس متعادلان، بعد فرز جميع الأصوات تقريباً غداة الانتخابات العامة التي جرت أمس الثلاثاء.

وقالت إن كلاً من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعداً من أصل 120 مقعداً، وذلك بعد فرز 90 في المائة من الأصوات.

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واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم يصدر عنها أرقاماً رسمية بعد.