روحاني: اليمنيون ضربوا مركزاً صناعياً

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اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين لم يستهدفوا في “أرامكو” مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزاً صناعيا.

وأضاف أن اليمنيين أرسلوا تحذيرا عبر استهداف المراكز الصناعية في “أرامكو”، مشددا على أنهم لم يبدأوا الحرب إنما السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل هي من بدأت الحرب على اليمن ودمرته.

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المصدر روسيا اليوم