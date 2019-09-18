روحاني: اليمنيون ضربوا مركزاً صناعياً

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اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن اليمنيين لم يستهدفوا في “أرامكو” مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزاً صناعيا.
وأضاف أن اليمنيين أرسلوا تحذيرا عبر استهداف المراكز الصناعية في “أرامكو”، مشددا على أنهم لم يبدأوا الحرب إنما السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل هي من بدأت الحرب على اليمن ودمرته.
المصدر روسيا اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.