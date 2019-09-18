قوات الاحتلال تقتل امرأة فلسطينية عند حاجز أمني بالضفة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت شرطة الاحتلال ومصادر طبية إسرائيلية، الأربعاء، مقتل سيدة فلسطينية برصاص قوات الأمن. وزعمت قوات الاحتلال أن السيدة أشهرت سكيناً عند حاجز قلنديا العسكري، الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيليد، إن سيدة مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز، متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، وزعم أنها سحبت سكيناً قبل أن يتم إطلاق النار عليها. Advertisements وأعلن مستشفى “هداسا” في القدس لاحقاً وفاتها. المصدر: العربية.نت، فرانس برس

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