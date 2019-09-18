اخبار العالم

اشتباكات في الدريهمي تفقد الحوثيين مواقعهم وأسلحتهم

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:14 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقل مراسل “سكاي نيوز عربية” عن مصادر عسكرية، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، تكبدت خسائر فادحة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت المصادر، إن قوات المقاومة المشتركة تصدت لهجوم من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار.

وتمت استعادة أسلحة وذخائر كانت المليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

Advertisements

وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر إلى اتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق ستوكهولهم، وهو ما أشار له المبعوث الأممي مارتن غريفيث قي إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

 

المصدر سكاي نيوز عربية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات في الدريهمي تفقد الحوثيين مواقعهم وأسلحتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا