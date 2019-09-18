بومبيو إلى جدة.. لبحث مواجهة أعمال إيران العدوانية

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أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيصل إلى جدة في وقت لاحق اليوم، وأضافت الخارجية الأميركية أن بومبيو سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جهود مواجهة الأعمال العدوانية لإيران.

وقال بيان للخارجية إن بومبيو سيلتقي، الأربعاء، في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن ينتقل إلى أبوظبي للقاء ولي العهد الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف البيان أن بومبيو سيناقش “الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية للمملكة وتنسيق الجهود لمواجهة الأعمال العدائية لإيران في المنطقة”.

وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في منطقة بقيق تعدّ من الأكبر في العالم.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس قد أعلن في وقت سابق عن زيارة بومبيو للسعودية، مكرّراً ما أعلنه الرئيس دونالد ترمب من أنه “يبدو من المؤكد أن إيران تقف وراء هذه الهجمات”.

وأضاف بنس “كما قال الرئيس، لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدّة”.

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وأكد “نحن جاهزون وأصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك”.

وأعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن متأكدة من أن الصواريخ التي استهدفت السعودية جاءت من إيران.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي آخر قوله، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران.

المصدر: – العربية.نت