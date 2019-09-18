كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. استقالات جديدة من الحزب الحاكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "زمان" التركية، إن الاستقالات من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تتواصل منذ إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو استقالته.

ووفقاً للصحيفة، أعلن يافوز دايرمانجي، الذي شغل مناصب مختلفة في حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه، استقالته منه وهو المعروف بأنه من أبرز المنتقدين لمجموعة "البجع" الإعلامية الموالية لأردوغان.

ومجموعة البجع "بليكان"، هي وفق مصادر عدة، خلية إلكترونية تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وتقودها الصحافية بجريدة صباح التركية، هلال كابلان، وزوجها صهيب أويوت، للدفاع عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعتبر يافوز دايرمانجي ثاني مستقيل من العدالة والتنمية بعد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو و5 آخرين يوم الجمعة الماضي.

واستقال، أمس الأول السبت، أمين حزب العدالة والتنمية في مدينة تكيرداغ، أحمد أكتاشي.

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وقال دايرمانجي في بيان له: "لا أمل لي أن يسمعنا السيد رئيس الجمهورية أو يعمل اللازم، ولكني أقول ذلك ليشهد عليه التاريخ: إما أن تقضي على تنظيم البجع الإرهابي أو ستكون شاهداً على نهاية حياتك السياسية معهم. أنا أحذرك بصفتي صديقا قديماً لك".

وكان يافوز دايرمانجي مرشحاً عن حزب العدالة والتنمية للبرلمان في وقت سابق، وكان عضواً في مجلس إدارة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

وأكد المستقيل أن الحزب تحول إلى شركة عائلية تديرها أسر بعينها، وأضاف "تحول حزبنا إلى كيان لا يلبي توقعات الأعضاء والناخبين والمجتمع، ولا ينتج سياسة جديدة، وأصبح يدار بشكل غير مؤسسي".

عقد مجلس الشورى العسكري، اجتماعًا، لبحث ترقياتٍ صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مرور ساعةٍ واحدة من ذلك الاجتماع، بالرغم من أن مثل هذا الاجتماع يستغرق عادةً نحو 8 ساعات. ما دفع بالجنرالات الخمسة إلى اتخاذ قرار بإحالتهم للتقاعد.

وكشفت وسائل إعلامٍ تُركية عن أن خمسة جنرالات أتراك قدّموا طلبات إحالتهم إلى التقاعد، على خلفية رفضهم لقراراتٍ صدرت مؤخرًا عن مجلس الشورى العسكري في البلاد.

والجنرالات الخمسة هم أحمد آرجان تشوبارجي، المسؤول عن ملف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية ومساعده، بالإضافة لثلاثة آخرين من بينهم عمر فاروق بوزدمير ورجب بوزدمير.

