كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو وغانتس متعادلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الإعلام الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بأن نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

النتائج الأولية

وأظهرت هذه النتائج أيضا حصول "إسرائيل بيتنا" لأفيجدور ليبرمان على 9 مقاعد، والحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" 7 مقاعد، وتحالف "العمل-غيشر" 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز–اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حساب حصة حزب "إسرائيل بيتنا" مع مقاعده الـ9.

مهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وتصعب هذه النتائج مهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الأساسي بيني غانتس من "أزرق أبيض" بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتعزز دعوات ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتفادي إمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

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وأجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية، والذي كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي حدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

التأخير بالإعلان عن النتائج الرسمية

وبررت اللجنة التأخير بالإعلان عن النتائج الرسمية، لمنع حدوث أي خطأ وفحص شبهات تزييف قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.

يذكر أن استطلاعات الرأي لمحطات التلفزيون الإسرائيلية أظهرت تصدر قائمة "أزرق أبيض"، بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 12 و15 مقعدا.

وحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد الإضافية يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل "القائمة المشتركة" عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "إسرائيل بيتنا".

كلمة نتنياهو

وفي وقت سابق، ألقى نتنياهو كلمة أمام أنصاره من حزب الليكود في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات وقال: "تحدثت مع كل شركاء الليكود، وفي الأيام القريبة القادمة سنقوم بتشكيل حكومة صهيونية قوية منعاً لتشكيل حكومة معادية للصهيونية" تعبر عن آراء "الكثير من شعب الأمة".