الكشف عن المواصفات النهائية لهواتف “هواوي” القابلة للطي

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سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية القليل من مواصفات هواتف “هواوي” القابلة للطي المنتظر أن تطرح في الأسواق قريبا.
وتبعا للتسريبات ستطرح هواتف Huаwei Mate X الجديدة بنموذجين، النموذج الأول سيزود بمعالجات Kirin 980 ثمانية النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشاشات مرنة قابلة للطي بدقة (2200/2480) بيكسل، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.
أما النموذج الآخر فسيكون أكثر تطورا، وسيزود بمعالجات Кirin 990، فيها 4 نوى Cоrtex-A76 تعمل بتردد 2.83 غيغاهيرتز، و4 نوى Cortеx-A55 تعمل بتردد 1.95 غيغاهيرتز.
وستمكن هذه المعالجات هواتف Mate X من التعامل مع البيانات بسرعة كبيرة جدا، وتوفر لها القدرة على الاتصال مع شبكات 5G، كما لديها القدرة على ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار 20% مقارنة بمعالجات Kirin 980.
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