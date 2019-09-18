اعتقالات بسلواد واقتحام منازل عائلات أسرى بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان واقتحام العديد من المنازل والتحقيق ميدانيا مع قاطنيها والعبث بمحتوياتها.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 3 شبان من الضفة الغربية، تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين محمد كامل، وسليمان كامل، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بلدة سلواد، وعبثت بمحتوياتهما.

كما اقتحمت تلك القوات قرية دير نظام، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيق ميداني، فيما التقطت صورا لعدد من الفتية.

أما في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل وفتشتها في مدينة الخليل، وبلدتي بني نعيم، وسعير، حيث عاثت بها فسادا بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوة عسكرية للاحتلال منزل أبو رجب قرب الحرم الإبراهيمي، كما فتشت منزل عبد الحميد أبو جاروش في بلدة بني نعيم.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير، وفتشت منزل الأسير المحرر يونس الكوازبة، والد الشهيد أحمد، والأسير إسلام، وصادرت جميع صور الشهيد، وعبثت بمحتويات المنزل.

إلى ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، طريق الفرديس البرية شرق بيت لحم، بأسلاك شائكة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن الاحتلال أغلق الطريق التاريخية الموصلة إلى البحر الميت بحجة أنها منطقة آثار، ويبلغ طولها حوالي 10 كم.

وسيمنع هذا الإجراء المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي هجرتها والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.

وتتعرض منطقة الفرديس وما يحيط بها منذ سنوات إلى هجمة استيطانية واعتداءات كما حدث في تجمع "جب الذيب" ومدرسة تحدي 5 ، ومصادر الأراضي والاستيلاء على لوحات شمسية وإخطار منازل في حي الزواهرة.