المصريون يتفاعلون مع هاشتاق #احنا_معاك_ياريس

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تفاعل المصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاق #احنا_معاك_ياريس.

ففى مشهد يؤكد أصالة المرأة المصرية، تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا مقطع فيديو لسيدة مصرية تلقى قصيدة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وتقول المرأة فى القصيدة: "يا مصر محبتك فى عيونى أنتى.. إذا ينزل عليكى الحرب وأنتى صابرتى.. ده أنتى مأيده بجذور النصر فى السماء أنتى.. اذكرتى فى القران النصر فيكى انتى.. سيسى بيقولك يا مصر هيجيب النصر فيكى أنتى.. أنا والجيش والشرطة والشرطة هجيب النصر فيكى أنتى.. السيسى جمعلك الناس علشان الخير فيكى أنتى.. يا مصر محبتك فى عيون الناس انتى.. واحنا معاك يا سيسى"، وعبرت بعد ذلك عن رغبتها عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشادت العديد من صفحات السوشيال ميديا بقصيدة السيدة المصرية إلى الزعيم السيسى، وأنه رغم كبر سنها إلا أنها سعت إلى تأليف أبيات شعرية حباً في مصر ورئيسها السيسى، مؤكدين أن هذه القصيدة تمثل رسالة من أم مصرية إلى شعب مصر، وأنها تدرك أهمية وقيمة الوطن وحبه والفداء فى سبيله.

كما عبر العديد من الناشطين بوقوفهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.