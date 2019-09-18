شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قافلة من المكملات الغذائية لمستشفيات محافظة تعز من قبل الإمارات والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات العربية قافلة من المكملات الغذائية لمستشفيات محافظة تعز، وذلك من أجل التصدي لحالات سوء التغذية الحاد في أوساط النساء والأطفال.

ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة تعز، إبراهيم الجبري، إن القافلة تضم 12 طناً من المكملات الغذائية الخاصة في معالجة حالات سوء التغذية الحاد للأمهات والأطفال الذين يتوافدون باستمرار إلى المستشفيات ويعانون من الحصول على الرعاية الصحية.







وأوضح في تصريحات صحف أن القافلة تستهدف رفع أداء خدمات المستشفيات المتخصصة للأمهات والأطفال، بما يسهم في تقديم الرعاية الطبية والتصدي لما يعانونه من مشاكل صحية على رأسها سوء التغذية.



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مديرية المظفر

إلى ذلك، قال نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر، الدكتور علي سعيد، إن القافلة وزعت لجميع المستشفيات وتم تخصيص كمية مناسبة لمركز الوفاء للأمومة والطفولة، الذي يستقبل على مدار اليوم مئات الحالات المصابة بسوء التغذية.

وأشار إلى أن سوء التغذية انتشر مؤخراً بين أوساط عشرات الأسر الأشد فقراً، وأن تدخل القافلة الإماراتية سيعمل على تخفيف معاناة المصابين وسيدفع نحو استقرار الأوضاع الإغاثية والصحية بالمحافظة.

وتعمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ أشهر على تسيير قوافل المكملات الغذائية إلى المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق اليمنية المحررة الأكثر تضرراً، وذلك لعلاج حالة نقص التغذية الأساسية لدى النساء والأطفال.