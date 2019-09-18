شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البنك التجاري القطري يلجأ إلى إصدار سندات للتغطية على عجزه والان مع التفاصيل
لجأ البنك التجاري القطري إلى إصدار سندات للتغطية على عجزه، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وقال الرئيس التنفيذي جوزيف أبراهام إن البنك يعتزم جمع ديون تتراوح بين 600 مليون و700 مليون دولار خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
وأضاف أبراهام أن البنك، وهو ثالث أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول، سيبحث إصدار سندات بالدولار واليورو لجمع الدين.
وفي السابق، عبر البنك عن اهتمامه بمجموعة متنوعة من مصادر التمويل بما في ذلك سندات الكنغر وكذلك السندات اليابانية والتايوانية.
وعادة ما تعتمد البنوك القطرية علي مصادر تمويل خارجية، ولكنها تسعى للجوء إلى مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المستثمرين بسبب تأثرها بالمقاطعة العربية في منتصف 2017.
ومنذ ذلك الحين، يسعى البنك لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي.
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