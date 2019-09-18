شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: علينا العودة للاتفاق النووي مع إيران والان مع التفاصيل

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء، إلى العودة إلى اتفاق دولي يضع قيوداً على أنشطة إيران النووية، باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "نرى أن الاتفاق على منع إيران من امتلاك قدرات نووية يمثل حجر أساس نحتاج إلى العودة إليه".

وأضافت "لكن هناك أيضاً قائمة طويلة من الأعباء التي تتسبب فيها إيران، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في سوريا".

وتابعت ميركل "تصاعد التوتر في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، وستظل ألمانيا دوماً تؤيد وقف التصعيد. لا يمكن التوصل إلى حلول طويلة الأمد إلا من خلال عملية سياسية".