شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي يدعو إلى رد من مجلس الأمن على الهجمات التي تعرضت لها السعودية والان مع التفاصيل

دعا مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى رد من مجلس الأمن الدولي على الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية، والتي تتهم الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عنها، دون أن تتضح طبيعة الإجراء الذي يطالب به المسؤول الأمريكي، أو إذا كانت واشنطن ستضمن تعاون روسيا في هذا الصدد.

وقال المسؤول الأمريكي: "نعتقد أن لمجلس الأمن دور يجب أن يقوم به. السعودية تعرضت لهجوم وسيكون من المناسب لهم التوجه إلى مجلس الأمن. ولكن علينا أولاً جمع المعلومات القابلة للنشر".

ولم يشرح المسؤول الذي طلب حجب اسمه ما الذي يعنيه "بالمعلومات القابلة للنشر".

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وتنشر الولايات المتحدة بين الحين والآخر معلومات كانت مصنفة سرية لدعم حجتها في مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجمات التي أصابت منشآت نفطية سعودية بالشلل يوم السبت الماضي، انطلقت من جنوب غرب إيران.

ولم يتضح الإجراء الذي يتوقعه المسؤول الأول من مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اقترح عدة خيارات في العام الماضي لكن واشنطن لم تأخذ بأي منها.