شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة ترصد دعم الدوحة انتقال داعش من المشرق العربي إلى أفريقيا والان مع التفاصيل

نشر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة، تضمنت المذكرة التي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية الذى تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية، ورصدت دعم قطر انتقال داعش من المشرق العربي إلى أفريقيا حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

صدرتْ المذكرة في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة. تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر، ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين، ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.

واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى، وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.

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في الفصل الثالث، وثّقت المذكرة الحقوقية التي أصدرها "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي دعم الحكومة القطرية المالي والعسكري لانتقال تنظيم داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا ثم إلى عموم أفريقيا.

وقد رصد التقرير العلاقة بين مؤسسات قطرية وبين حركة الشباب في الصومال والتي تعد فرعًا لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا، وكذلك تنظيم بوكو حرام في نيجيريا منذ عهد مؤسسها محمد يوسف وحتي الآن. وهو ما يشير إلى مثلث قطر لدعم الإرهاب في أفريقيا من ليبيا شمالًا إلى الصومال شرقًا وإلى نيجيريا غربًا.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.