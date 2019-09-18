المركزي للإحصاء: ارتفاع انتاج الحنطة بنسبة تقارب من 100%

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاربعاء، عن ارتفاع انتاج محصول الحنطة لعام 2019 بنسبة تقارب من 100%، مبينة ان انتاج محصول الشعير ارتفع هو الاخر بنسب 696% .
واضاف ان "انتاج الحنطة للموسم الشتوي لسنة 2019 قدر 4343 الف طن بارتفاع بلغ 99.4% عن انتاج السنة الماضية حيث قدر 2178 الف طن، في حين بلغت المساحة المزروعة للمحصول 6331 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 100.7% مقارنة بالعام الذي سبقه والتي قدرت 3154 الف دونم".
واشار الى ان "انتاج الشعير للموسم الشتوي 2019 قدر بـ 1519 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 696.5% عن انتاج السنة السابقة حيث قدر 191 الف طن"، مبينا ان "المساحة المزروعة لسنة 2019 لمحصول الشعير بلغ 37721 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 519% عما كانت عليه في الموسم الماضي الذي قدرت 601 الف دونم".
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