رونالدو: الشهرة مملة وأريد حريتي مجدداً

2019-09-18 | 09:17
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وأجرى رونالد مقابلة صحفية مع "بيرس مورجان"، وقال: "كوني على ما أنا عليه أمراً مملاً".
وأضاف: "جزء منه رائع، أن أكون مشهوراً، أتصدر الأنباء في الصحف والتلفزيون، لكن بعد 15 عاماً، بعد كل هذا الوقت، أريد بعض الخصوصية".
وأردف رونالدو: "في السنوات العشر الماضية، ذهبت خصوصيتي، لم أذهب إلى الحديقة مع أطفالي، إذا ذهبت، يحضر الناس وأطفالي يشعرون بالتوتر، صديقتي عصبية، وأنا أيضاً".
وأكد رونالدو: "عندما تكون في الأماكن العامة، لا يمكنك أن تكون نفسك، إنه أمر ممل، أريد أن أكون حراً مرة أخرى".
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