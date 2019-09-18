رونالدو: الشهرة مملة وأريد حريتي مجدداً

النجم البرتغالي لا يمكنه حتى التنزه مع أطفاله في الحديقة خوفًا من أن يتعرف عليهم المشجعون.

وأجرى رونالد مقابلة صحفية مع "بيرس مورجان"، وقال: "كوني على ما أنا عليه أمراً مملاً".

وأضاف: "جزء منه رائع، أن أكون مشهوراً، أتصدر الأنباء في الصحف والتلفزيون، لكن بعد 15 عاماً، بعد كل هذا الوقت، أريد بعض الخصوصية".



وأردف رونالدو: "في السنوات العشر الماضية، ذهبت خصوصيتي، لم أذهب إلى الحديقة مع أطفالي، إذا ذهبت، يحضر الناس وأطفالي يشعرون بالتوتر، صديقتي عصبية، وأنا أيضاً".

وأكد رونالدو: "عندما تكون في الأماكن العامة، لا يمكنك أن تكون نفسك، إنه أمر ممل، أريد أن أكون حراً مرة أخرى".