اليوم.. انطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2019-09-18 | 09:14
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تنطلق منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاربعاء، باقامة 6 مباريات في بغداد والمحافظات.
ويلاعب النجف فريق الكهرباء على ملعب النجف عند السعة 3 و45 دقيقة، بذات التوقيت يلاعب القاسم فريق النفط على ملعب الكفل، فيما سيلاقي نفط الوسط فريق الديوانية على ملعب كربلاء الثانوي بنفس التوقيت.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ الخميس، إذ سيواجه الزوراء فريق السماوة على ملعب الشعب عند الساعة السادسة مساءً، فيما سيلاقي اربيل فريق نفط الجنوب على ملعب فرانسوا حريري بذات التوقيت، ويلاعب الميناء فريق زاخو على ملعب الفيحاء عند الساعة السابعة.
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