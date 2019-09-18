النزاهة توقف إجراءات بيع عقار مملوك للدولة في الأنبار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء، أن جهودها التحقيقية أثمرت عن إيقاف عملية بيع عقار تعود ملكيته للدولة في الأنبار، لوجود تلاعب في عملية التقدير والبيع خلافاً للقانون.

وقالت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيأة، إن "فريق عمل من المكتب انتقل إلى ديوان المحافظة / قسم الأملاك وتمكن من ضبط أصل الإضبارة الخاصة بالعقارالذي تعود ملكيته إلى محافظة الأنبار / الإدارة المحلية"، مشيرة إلى أن "العقار يقع في موقع تجاري متميز في الفلوجة".

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وأكدت أن "قيمة العقار تبلغ (1,000,000,000) مليار دينار حسب الكشف المعد من قبل لجنة الخبراء في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، في حين إن محضر التثمين المعد من قبل ديوان المحافظة قدَّر قيمته بــ(215,150,000) مليون دينار فقط؛ مما يدل على وجود غبن فاحش وتلاعبٍ في عملية التقدير والبيع خلافاً للقانون".

وأضافت انه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة؛ وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرر إيقاف إجراءات البيع كافة".