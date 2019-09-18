اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مادة مخدرة في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع هيروين تقدر 20غم" .
واوضح البيان أنه تم ضبط المسافرة من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شرطة الكمرك، مشيرا الى إحالة المسافرة والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
واوضح البيان أنه تم ضبط المسافرة من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شرطة الكمرك، مشيرا الى إحالة المسافرة والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مخدرات في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.