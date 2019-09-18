ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مخدرات في البصرة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة، تمكنت من ضبط مسافرة ايرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع هيروين تقدر 20غم" .

واوضح البيان أنه تم ضبط المسافرة من قبل مفتشات المنفذ بالتعاون مع مفرزة شرطة الكمرك، مشيرا الى إحالة المسافرة والمادة المضبوطة وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

