وسائل إعلام إسرائليلية: تعادل نتنياهو وجانتس بعد فرز جميع الأصوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس متعادلان بعد فرز جميع الأصوات تقريبا غداة الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء.

وذكرت وسائل الإعلام، أن كلا من حزب "الليكود" والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120 مقعدا، وذلك بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات.

واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية التي لم يصدر عنها أرقام رسمية حتى الآن.