استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الشرطة الإسرائيلية استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، بزعم تنفيذها محاولة طعن بالقرب من حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيليد، إن فلسطينية مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، زاعما أنها سحبت سكينا قبل أن يتم إطلاق النار عليها.





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وأعلن مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة في وقت لاحق نبأ استشهادها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينية تبلغ نحو 50 عاما، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، وأصابت قوات الاحتلال، السيدة الفلسطينية وتركتها تنزف على الأرض.

وكان جيش الاحتلال أعلن إغلاق الحاجز والمنطقة المحيطة لفترة من الوقت.

