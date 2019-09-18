انت الان تتابع وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي دور إيراني في الهجمات على #السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الدفاع الياباني الجديد تارو كونو اليوم الأربعاء إن بلاده لم تتلق أي معلومات مخابراتية تظهر أن إيران لعبت دورا في الهجمات الأخيرة على منشأتي نفط بالسعودية.
وقال كونو في إفادة صحفية "لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران... نعتقد أن الحوثيين هم من نفذوا الهجوم استنادا للبيان الذي يعلنون فيه المسؤولية".
وتربط اليابان وإيران علاقات ودية حتى في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين طهران وواشنطن.
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