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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
الاحتلال الأسرائيلي
كتب
متابعات_الخليج 365
أكدت الشرطة الإسرائيلية، استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، بزعم تنفيذها محاولة طعن بالقرب من حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحلتة.
وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيليد إن فلسطينية مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، زاعماأنها سحبت سكينا قبل أن يتم إطلاق النار عليها.
وأعلن مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة في وقت لاحق نبأ استشهادها.
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