الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الاحتلال الأسرائيلي كتب متابعات_الخليج 365 أكدت الشرطة الإسرائيلية، استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال، بزعم تنفيذها محاولة طعن بالقرب من حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحلتة.

Advertisements وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيليد إن فلسطينية مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف، زاعماأنها سحبت سكينا قبل أن يتم إطلاق النار عليها. وأعلن مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة في وقت لاحق نبأ استشهادها.

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