صحيفة إماراتية: الإعلام هو أداة مهمة في التغيير

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

وسائل إعلام

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن أهمية العمل الجماعي في تحقيق المنجزات، ودور الشباب في البناء والتنمية، وأهمية الإعلام في تعزيز الثقة بالمجتمعات، شكلت محاور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة من 19 دولة.



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وذكرت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "أن قيادة مجتمعاتنا نحو مستقبل مزدهر، هي القاسم المشترك بين تلك المحاور، فالدور المنوط بالشباب العربي بشكل عام والإعلاميين الشباب خصوصاً هو قيادة التغيير نحو الأفضل، من خلال العمل كفريق واحد منسجم ومتفق على أولويات قضايا مجتمعه وعلى خطاب إعلامي يعظم المنجزات ويعيد الثقة بالأوطان وشعوبها، وستكون النتيجة بلا شك الارتقاء بطموحات الشعوب العربية.

وأكدت أن الإعلام هو أداة مهمة في التغيير، لكنه يجب أن يبنى في أساسه على المسؤولية تجاه المجتمعات، بتوحيدها وليس بتفريقها، بتلمس قضاياها ومتطلباتها، بقيادتها نحو الأفضل، بعيداً عن الشطط والتناحر، وهو الدور الذي يجب أن تضطلع به تلك القيادات الشابة مستفيدة من الدروس والعبر العالمية التي كان فيها الإعلام أداة فرقة.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها لعل الرسالة الأهم التي أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحميلها للشباب الذين سيشكلون القيادات الإعلامية العربية مستقبلاً، هي رسالة الخير والتسامح وتعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات، كونها الكفيلة ببناء مجتمعات صحية غير منكفئة على ذاتها وخالية من أي مظهر للتعصب وعدم قبول الآخر.