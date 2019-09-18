الهارب محمد على يتوعد هاني شاكر وعدد من الفنانين المساندين للرئيس السيسي

أحمد أبوعقيل

توعد المقاول الهارب محمد على عدد من الفنانين المساندين للرئيس عبد الفتاح السيسي وفي مقدمتهم الفنان هاني شاكر عقب الحملات الممنهجة المسيئة للدولة والجيش والرئيس.

حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن، على تجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون الرئيس بهاشتاج "احنا معاك يا ريس" الذى حقق مئات الآلاف من التغريدات.

ونشر المقاول الهارب على صفتحه الشخصية تويتر قائلا:" احفظو أشكالهم وملامحهم علشان يوم الحساب هنجيبهم من بيوتهم ونحتفل بيهم هم دول اللى يستحقون الاحتفال وانا بكتب التويته دى بجز على سنانى والله".

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ومن أبرز الفنانين المشاركين فى الهاشتاج، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان حسام داغر، والفنانة هنادى مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب الشعبى أحمد شيبه، والفنان تامر ضيائى، والمطرب حجازى متقال، والفنان حمد لطفى، والفنان احمد فلوكس، والمطرب طارق الشيخ، والفنان حجاج عبد العظيم".

ووجه الفنانون رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلين "احنا معاك يا ريس، وبنحبك يا ريس، وفى ضهرك يا ريس، وربنا معاك والشعب معاك، الجيش خط أحمر، والجيش والشرطة والشعب أيد واحدة، ويسقط كل خائن".