أبو الغيط: الدول العربية تدعم الرؤية المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة الإثيوبي

كشف أمين عام ​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، عن أن "الدول العربية تؤيد الرؤية المصرية والسودانية لحل المسائل الفنية المتعلقة ببناء ​سد النهضة​ الإثيوبي، بما يراعي مصالح الدول الثلاث"، مشيراً إلى أنه "أثناء اجتماع مجلس وزراء ​الجامعة العربية​، في 10 أيلول وفي إطار مشاورات مغلقة وقاصرة على وزراء ورؤساء الوفود فقط، طرح وزير خارجية مصر موقف برؤية الجانب المصري، معبرا عن إحساس مصر بأن أثيوبيا لا تتفاوض بالقدر المطلوب من الإخلاص، وأنه يأخذ موقفا متشددا"، مضيفا أن "وزير الخارجية المصري، ينوي رفع ​تقرير​ لوزراء الخارجية العرب"​​​.

وأوضح أبو الغيط أنه "لاحظ أن كافة وزراء الدول العربية تحدثوا بأكبر قدر من الفهم ومن الدعم للرؤية المصرية والسودانية، باعتبارهما دولتي المصب"، لافتا إلى أن "وزراء خارجية الدول العربية خلال الاجتماع المغلق، طالبوا الجانب الإثيوبي بالتسلح بقدر من المرونة وبما يحمي مصالح الأطراف الثلاثة"، مؤكداً أنه "من الواضح أن الأمة العربية تؤيد مصر والسودان في كثير من مطالبهما المشروعة".