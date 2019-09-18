وزير خارجية أوكرانيا: أصبح من الصعب على الغرب الالتزام بالعقوبات ضد روسيا

ركّز وزير الخارجية الأوكرانية، ​فاديم بريستايكو​، على أنّ "العقوبات ضدّ ​روسيا​ ليست مثاليّة، وأصبح من الصعب على شركائنا الغربيين دعمها، فهي ضارّة بالاقتصاد الروسي. وهذا يشجّع الروس على التحرّك في الاتجاه الصحيح".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "من العلامات الّتي تشير إلى تراجع الغرب عن موقفه من العقوبات، عودة البعثة الروسيّة لدى ​المجلس الأوروبي​ إلى ممارسة عملها بشكل كامل، على خلفيّة زيادة عدد الأصوات الداعية إلى عودة روسيا لصيغة مجموعة الدول الثماني الكبار "G8"، الّتي استبعدت منها إثر أحداث القرم.