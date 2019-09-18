نائبة أميركية: لا يحق لترامب أو للسعودية دفعنا إلى الدخول بحرب ضد إيران

ركّزت النائبة الأميركية المسلمة ​إلهان عمر​، تعليقًا على احتمال توجيه ​الولايات المتحدة الأميركية​ ضربة ضدّ ​إيران​، على أنّه "لا يحقّ دستوريًّا للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أو وزير خارجيته ​مايك بومبيو​ أو ​السعودية​، دفع الولايات المتحدة إلى الدخول في هذه الحرب".

ولفتت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "​الكونغرس الأميركي​ له الحق الدستوري لإعلان الحرب"، مشدّدةً على أنّ "علينا التأكّد من أنّ الشعب الأميركي يفهم أنّ هذه الإدارة الّتي تكذب بشأن خارطة أحوال جويّة أو حجم الحضور، لا يمكن الوثوق بها لتقديم المعلومات الكاملة الّتي نحتاجها لنتمكّن من اتّخاذ قرار ما، إذا توجّب الدخول في حرب أو لا مع إيران".

وأوضحت عمر "أنّنا لسنا في موضع يتيح لنا التفكير بحرب لا نهاية لها، وأنا آمل حقًّا بأنّ زملائي في الكونغرس سيضغطون على هذه الإدارة لاتخاذ خطوة إلى الوراء، والتفكير بكيف يمكننا استخدام الدبلوماسيّة لنزع التصعيد في هذا الوضع".