مسؤول ايراني: الحكومة عازمة على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية مع تركيا

أكد رئيس مكتب ​رئاسة الجمهورية​ ​محمود واعظي​ خلال لقائه ​وزير النقل​ و​البنى التحتية​ التركي جاهد طورهان ان "الحكومة ال​إيران​ية عازمة على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية مع ​تركيا​ على الصعيدين الثنائي والدولي"، مشيراً إلى أن "الثقة والإرادة الراسخة للحكومتين الإيرانية والتركية لتعزيز علاقاتهما الستراتيجية، تشكلان أكبر دعامة لنجاح قرارات لجنة التعاون الإقتصادي بين البلدين ودخولها حيز التنفيذ".

وأشار الى "الأصداء الجيدة على صعيدي المنطقة و​العالم​ لقمة رؤساء إيران وتركيا و​روسيا​ التي انعقدت باستضافة طيبة من ​أنقرة​"، لافتاً إلى ان "نتائج الجولة الخامسة من إجتماعات رؤساء الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا ستؤدي بالتأكيد الى تعزيز الإستقرار و​الأمن​ في المنطقة وتسهم في مساعدة ​الشعب السوري​ المضطهد".

وأعرب عن "شكره وتقديره للمواقف التركية الداعمة دوما لإيران حكومة وشعبا من الحظر الأميركي المفروض"، متمنيا "إقامة إجتماع المجلس الأعلى للعلاقات الستراتيجية بين البلدين خلال الأشهر المقبلة في ​طهران​.".

كما أعرب عن أمله في "أن تتمكن لجنة التعاون المشتركة خلال إجتماعها الحالي، حسم خارطة الطريق للعلاقات الإقتصادية بين البلدين على مدى السنوات الخمس المقبلة"، مشيراً إلى أن "تعزيز التعاون في مجال النقل والشحن وترانزيت السلع يشكل محرك تنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين".