موقع اسرائيلي: "حماس" أنتجت صواريخ تصِل لحيفا واخترقت القبّة الحديديّة

كشف موقع "والا" الاسرائيلي عن أنّ "الأجهزة الأمنيّة فوجئت جدًا من أنّ كتائب القسّام تمكّنت بقواها الذاتيّة من إنتاج صاروخٍ اسمه R-160 على الرغم من أنّ المخابرات الإسرائيليّة تقوم بمراقبة ما يدور في القطاع على مدار الساعة"، مشيراً إلى أن "صاروخين من هذا الطراز تمّ إطلاقهما من قطاع غزّة باتجاه حيفا، حيث تمكّنت القبّة الحديديّة من اعتراض صاروخٍ واحدٍ قبل أنْ يسقط في حيفا، فيما تمكّن الصاروخ الثاني من الإفلات من القبّة الحديديّة، وسقط في منطقةٍ مفتوحةٍ".

ولفت إلى أنه "في ​الجيش​ الإسرائيليّ تفاجئوا من قدرة حماس على إنتاج ​صواريخ​ تصل إلى حيفا، التي تبعد عن القطاع مسافة 120 كيلومترًا، وبالتالي أخفوا هذه المعلومات عن رؤساء البلديات والسلطات المحليّة، الأمر الذي أبقى المدن والبلدات في ​الشمال​ بدون دفاعٍ من هذه ​الصواريخ​".