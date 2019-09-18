برلماني ايراني: التفاوض مع اميركا ليس في مصلحة بلدنا

اعتبر عضو اللجنة الثقافية بمجلس الشورى الاسلامي ال​ايران​ي احمد سالك ان "اجراء مفاوضات بين ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية و​الولايات المتحدة​ ليست في مصلحة ايران لأسباب مختلفة"، مشيراً إلى "تاكيد قائد الثورة على عدم التفاوض مع ​اميركا​"، قائلا "ان تأكيد قائد الثورة على عدم التفاوض مع اميركا مبني على مجموعة من القيم القرآنية ومبادئ اهل البيت".

ولفت إلى أن "اجراء مفاوضات بين ايران واميركا ليس بمصلحة بلدنا لاسباب مختلفة"، مشيراً إلى ان "قاعدة مبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية في الساحة الدولية لا تسمح لنا بالتفاوض مع ​أميركا​ الشيطان الاكبر والاستكبار ​العالم​ي، كما اننا في ذورة الاقتدار بينما اميركا وحلفائها في ضعف كبير، ولهذا السبب فان الغربيين يتوسلون للتفاوض مع ايران".

وأشار إلى انه "على المستوى الدولي ، فإن الجمهورية الإسلامية تملك قوى رادعة كثيرة ولها الكلمة الاولى في المنطقة والعالم، كما اننا ندافع عن القيم الإنسانية ونتمتع باقتدار عال"، لافتاً إلى "إنني طلبت اميركا من ​السعودية​ باعتبارها بقرة حلوب أن تقدم المزيد من الأموال ، بينما فشل السعوديون في مواجهة ​أنصار الله​ في ​اليمن​، وفي الوقت نفسه توسلت السعودية و​الإمارات​ وعدد من الدول الأخرى إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية لايجاد حل لحرب اليمن".