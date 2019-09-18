مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري بشمال القدس

ذكر المتحدث باسم ​الشرطة الإسرائيلية​ ميكي روزنفيليد، أنّ "فلسطينية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على ​حاجز قلنديا​ العسكري شمالي ​القدس​، متجاهلةً نداءات ​القوات الإسرائيلية​ الّتي طالبتها بالتوقّف"، موضحًا أنّ "المرأة سحبت سكينًا قبل أن يتمّ ​إطلاق النار​ عليها". وأعلن "مستشفى هداسا" في القدس وفاتها في وقت لاحق.

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