نقلت وسائل اعلام اسرائيلة عن لجنة ​الانتخابات​ الإسرائيلية اعلانها حصول حزبي الليكود برئاسة ​بنيامين نتانياهو​ و"أزرق أبيض" برئاسة ​بيني غانتس​ على 32 مقعداً لكل منهما، بعد فرز كل الاصوات تقريبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو وغانتس متعادلان بعد فرز كل الأصوات تقريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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